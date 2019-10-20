Войска западной коалиции покинули аэродром близ сирийского Айн-эль-Араба

Войска западной коалиции во главе с США покинули аэродром, расположенный возле сирийского города Айн-эль-Араба, сообщает телеканал Al Arabiya.
Также телеканал сообщает, что в районе города Рас-эль-Айна идет перестрелка между курдскими военизированными отрядами и солдатами турецкой армии и поддерживающими их формированиями сирийской оппозиции.
Напомним, Турция с 9 октября проводит на севере САР антитеррористическую операцию с целью создания зоны безопасности. 17 октября США и Турция договорились, что Анкара приостановит боевые действия на несколько дней, чтобы курдские отряды, покинули район пограничной зоны (aif.ru)