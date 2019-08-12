Войска Асада захватили город аль-Хабит

Правительственные силы Сирии взяли под контроль город аль-Хабит на юге провинции Идлиб, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на данные сирийской оппозиции.

Согласно утверждениям оппозиции, аль-Хабит стал первым городом в этом районе, занятым сирийскими войсками, с момента начала эскалации ситуации в регионе в апреле 2019 года.

«Интерфакс» отмечает, что аль-Хабит — одна из стратегически важных точек для наступления правительственных сил в Идлибе и плацдарм для продвижения к Хан-Шейхуну — одному из главных городов этой провинции.

Дамаск лишился контроля над этим районом страны в 2015 году, и в настоящий момент Идлиб является основным оплотом оппозиции в Сирии.