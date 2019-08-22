Война в южном городе

Руководители всех районов одного южного города состояли в жесткой оппозиции к его рядовым жителям. Правда, открыто они этого не признавали. То есть, то были скрытные, латентные оппозиционеры. При этом, эта небольшая, но могучая кучка господ жила намного лучше той огромной массы граждан, в оппозиции к которым они состояли. А все почему? Потому, что меньшинство, прости Господи, навязало свои правила игры большинству.

Так было и в развитых странах мира. Правда, речь там шла о представителях меньшинства сексуального, которые пробились в высшие эшелоны власти и даже считали важным подчеркнуть свою однополость, попутно возмущаясь тем, что остались еще недобитые приверженцы традиционных отношений между мужчиной и женщиной. В одном южном городе речь пока шла о меньшинстве чиновничьем.

Члены этого кружка или даже своеобразного круга избранных, давно уже сочли, что никто и ничто не угрожает их счастью. Но, тут в последнее время началось нечто неожиданное. Народ отчего-то принялся интересоваться причиной, по которой практически не освещались ночами скверы, парки, дворы. Такой наглости от народа чиновники не ожидали! Как не ожидали они и подключения к этому вопросу журналистов.

Казалось бы, разве должны граждане интересоваться тем, куда уходят деньги, отпускаемые районной исполнительной власти на ночное освещение улиц? Конечно же, не должны. Не их это дело, незачем совать свой нос в чужие дела, мешая планомерному обогащению могучей кучки коррупционеров. Но, вопреки устоявшейся традиции, южногородцы решили коллективно сунуть пальцы в розетку, не боясь, что их шибанет током.

Куда-то исчез и страх местных журналистов. Они также принялись проводить расследования, направлять запросы, публиковать статьи, из коих вытекало, что на кону стоит вопрос, стоимостью в многие миллионы южногородских долларов. Какие неблагодарные! Им и дома строят, и финансируют за счет государства, а они смотри, чем занимаются! Да где это такое видано, чтобы журналисты совали свои длинные носы в вопросы, к их компетенции не относящиеся!

Ну вот где журналистика, а где освещение улиц?! Не пересекаются два этих вопроса! От слова совсем. Так нет же, и муссируют эту тему, и муссируют. Явно в интересах недружественных государств, которые завидуют бурному, не имеющему аналогов в мире развитию южного города. Кроме того, налицо необразованность и отсутствие жизненного опыта у тех, кто мнит себя «четвертой властью».

С чего эти «акулы пера» вообще взяли, что парки, скверы, проезжие части улиц, дворы южного города должны освещаться? А может, в том и состоит задумка чиновников, чтобы город был не только южным, но и темным?! Кроме того, для чего, скажите всем на радость, нужны магазины? Нет, вовсе не только для того, чтобы торговать. По вечерам и ночам они должны компенсировать дефицит света в городе за счет собственных, щедро светящихся витрин.

А ведь есть еще и таксисты. Они могут, я бы даже сказал, обязаны, содействовать решению проблемы, включая фары собственных авто. Но разве понимают столь очевидные вещи рядовые южногородцы и продажная местная пресса? Нет, не понимают. Они не хотят войти в положение казнокрадов, коррупционеров. Они мешают лучшим людям города зарабатывать на очередную виллу и дорогую иномарку. Это было классическое объявление войны большинства меньшинству. Правда, жертв, среди меньшинства не было. Оно имело мощный иммунитет и сплошь состояло из людей, почти бессмертных.