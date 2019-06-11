Война – это не покер

Меня давно уже сложно чем-то удивить. Но, заместителю председателя комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли меджлиса Севиндж Фаталиевой это удалось. Правда, не скажу, что удивление это было радостным. Скорее, печальным и заставляющим задуматься о природе назначения на столь высокие посты в ММ людей, как бы это помягче сказать, с весьма специфической логикой.

Итак, в комментарии для Oxu.Az С. Фаталиева заявила, что провокации Армении, в том числе использование армянских снайперов и регулярное нарушение режима прекращения огня, вредят процессу мирного урегулирования конфликта. С этой точки зрения реальная ситуация остается без изменений. Считает она. Но это было далеко не все в этой занимательной речи.

«Как вы знаете, у нас есть мощная армия, обеспеченная современной техникой. В целом Азербайджан в любой сфере превосходит Армению», — отметила депутат, подчеркнув, что начать войну за освобождение наших земель никогда не поздно.

Блестящий анализ, не правда ли?! Вот почти полное цитирование герцога из кинофильма «Тот самый Мюнхгаузен: «Война — это не покер! Её нельзя объявлять, когда вздумается! Война — это… война!». Согласно умозаключению госпожи Фаталиевой, 25 лет, что минули с момента заключения соглашения о прекращении огня — не достаточный срок для начала войны за освобождение оккупированных территорий Азербайджана. Особенно, с учетом наличия у нас сильной армии и большого превосходства над Арменией во всем. Такая вот логика. Идем далее.

«Однако война — это потери, катастрофа, разрушения. В свое время мы потеряли много людей. Мы не сторонники очередного кровопролития, поэтому мы должны найти мирные пути. Мы готовы к войне за освобождение наших земель, как с моральной, так и с военной точки зрения. Одним словом, Азербайджан стойко придерживается решительной позиции и политики национальных интересов, и никакое давление нас не пугает. Потому что боремся за защиту своей независимости и мир во всем мире. Для этого каждый из нас должен быть бдительным, не должен терять преимущество в информационной борьбе, ведущейся против нашей страны. Мы должны неустанно работать над выполнением задач, поставленных руководством страны по защите и увековечению нашей независимости», — добавила депутат.

Кто-нибудь понял смысл, основную мысль в этом потоке взаимоисключающих аргументов? На мой взгляд, это задача более сложная, чем поиск черной кошки в темной комнате. Итак, давайте все же попытаемся разобраться в том, что наговорила депутат С.Фаталиева. Вначале, она совершенно справедливо заметила, что любая война чревата кровью и жертвами. Но, для такого рода «открытия» вовсе не обязательно было избираться в ММ и тем более быть целым заместителем председателя комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли меджлиса. О том, что не бывает войн без крови и потерь вам расскажет любой ученик младших классов школы.

Но, вернемся к депутату Фаталиевой. Вначале заявив о мощи азербайджанской армии и тотальном превосходстве нашей страны над Арменией по всем фронтам, затем свернув на скользкую дорожку пацифизма и рассуждений о последствиях войн, она в итоге принялась дискутировать с какой-то третьей стороной. Госпожа Фаталиева заявила, что ничье давление нас не пугает. Кого это — нас? Лично Севиндж-ханум? Предполагаю, что нет. Азербайджан, как государство? Но в таком случае, сказав «а», нужно сказать и «б», назвав ту сторону, что оказывает давление на нашу страну. Ну не бывает так, чтобы Азербайджану угрожал кто-то неведомый.

Хотя, учитывая своеобразие речей этого депутата, все может быть. Ну а как еще реагировать на ее постулат о том, что Азербайджан борется за мир во всем мире?! Нам бы мир у своих границ установить для начала, вернуть все оккупированные Арменией территории, а уже потом позиционировать в роли наследников СССР, который также боролся за мир во всем мире и в итоге надорвался.

Ну а под конец, видимо в качестве универсального решения всех наших проблем, депутат Фаталиева посоветовала быть бдительными. Иначе, надо полагать, не получится у нас всех «стойко придерживаться решительной позиции». К сведению госпожи депутата, мы все уже более четверти века только и делаем, что бдим. Бдим и наблюдаем за тем, как армянские захватчики топчут наши земли. Куда уже дальше-то бдеть?!

Как видим, С.Фаталиева является банальным популистом, не имеющим понимания того, как в реальности можно решить армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Все ее рассуждения в итоге заканчиваются озвучиванием лозунгов. А с их помощью захваченных Арменией наших земель не вернуть. И тут возникает резонный вопрос — почему столь высокие должности в ММ занимают чтецы лозунгов? Впрочем, дело ведь не только в Севиндж Фаталиевой.

Судя по всему, наша сторона вообще оказалась в крайне неприятной ситуации. Армяне продолжают провокации на передовой, убивают наших солдат и офицеров, а МИД Азербайджана делает очередное заявление по этому поводу. При этом, пушки молчат. Когда заговорит наша армия, в реальности имеющая огромное превосходство над армянской? Когда мы заставим врага признать наше преимущество и заставить одуматься, как это было в ходе четырехдневной апрельской войны 2016 года, которая, в конечном итоге, привела к мощнейшему внутриполитическому кризису в РА? Будет ли вообще новая война или Азербайджан полностью отказывается от идеи принуждения Армению к миру? Вопросы, вопросы, вопросы. Ответов на них нет. И похоже, что не только у депутата Фаталиевой.