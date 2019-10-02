Война для инвалидов продолжается, на этот раз с SOCAR

30 сентября на территории нефтепровода Ширван – Беюкшор произошло столкновение между сотрудниками службы охраны SOCAR и инвалидами Карабахской войны. Государственная нефтяная компания возложила всю ответственность за произошедшее на инвалидов.

Согласно версии SOCAR, 27 сентября сотрудники службы охраны на территории остановили работы по закладке фундамента для незаконной постройки.

Однако 28 сентября строительные работы были продолжены. Когда же сотрудники SOCAR вновь попытались предотвратить ведение строительных работ, то подверглись нападению лиц, называющих себя инвалидами Карабахской войны.

Как утверждает руководство SOCAR, 30 сентября лица, называющие инвалидами войны, совершили нападение на работников Государственной нефтяной компании. В этот же день, после стычки с сотрудниками нефтяной компании, группа инвалидов Карабахской войны в знак протеста против действий SOCAR перекрыла дорогу на территории Бинагадинского района.

Как заявил # пресс- секретарь SOCAR Ибрагим Ахмедов, напавшие на работников Государственной нефтяной компании использовали холодное оружие. «Были ранены 3 наших сотрудника», — сообщил нам пресс-секретарь. — «Мы проводим внутреннее расследование. Факты, доказывающие избиение инвалидов Карабахской войны сотрудниками SOCAR, обнаружены не были. Если такие факты найдут свое подтверждение, то в отношении виновных будут приняты самые серьезные меры. Я уверен, что за нападением на сотрудников службы охраны стоят мошенники, которые хотят использовать инвалидов Карабахской войны в своих корыстных целях».

Как сообщил # заместитель председателя общественного объединения защиты прав инвалидов Карабахской войны и семей шахидов Тахир Мамедов в избиении наряду с сотрудниками SOCAR также участвовали и сотрудники полиции.

По мнению Тахира Мамедова представители SOCAR нарушили права инвалидов Карабахской войны. «Они не имели права вмешиваться в ведение строительных работ и избивать инвалидов. SOCAR могла обратиться в суд с требованием сноса незаконных построений», — сказал # заместитель председателя общественного объединения.

Дежурный Управления полиции Бинагадинского района майор Агаев, с которым связалось #, сказал, что полиция не участвовала в противостоянии между инвалидами Карабахской войны и SOCAR.

Мы нашли одного из пострадавших инвалидов Карабахской войны. Дальше со слов самого Рафета Гасанова, который был жестоко избит сотрудниками SOCAR:

«На Карабахской войне я лишился руки, у меня поврежден позвоночник. Я инвалид, а меня били шестеро спортивно — сложенных мужчин, двое из них были в форме SOCAR. Это я очень хорошо помню. Били так жестоко, что я потерял сознание. Меня увезли в больницу на Скорой».

Пресс-секретарю SOCAR Ибрагиму Ахмедову достаточно посмотреть видео, распространенное 30 сентября 2019 года интернет TV — kanal 13.az., и необходимость в проведении внутреннего расследования просто-напросто отпадет. На видео явно видно, как люди, в униформе сотрудников SOCAR, избивают инвалидов.