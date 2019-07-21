Война Армении со всем миром

Это конгениально. В Армении растет недовольство всем окружающим миром. Что обо всем этом думает остальной мир, в Армении не обсуждают. Там слишком увлеклись процессом «осуждамса». Ранее, помнится, в РА носом землю рыли, дабы доказать «обоснованность» своего недовольства Турцией, которая держит закрытой границу с Арменией по причине продолжающейся оккупации с ее стороны 20% территорий Азербайджана.

Недавно, кстати, на фоне определенного охлаждения в отношениях между Турцией и США и ЕС, в Ереване на полном серьезе стали требовать от Запада ввести санкции против братской страны за то, что она не желает открывать границы со страной-оккупантом. О том, что это смешно и нелепо, особенно в условиях наличия резолюций ООН о необходимости вывода всех армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий нашей страны, в РА предпочитают не задумываться.

При этом, там возмущались по поводу того, что Израиль развивает отношения с Азербайджаном и особенно по части военно-технического сотрудничества. Армянская сторона всерьез полагала, что ее мнение на сей счет кому-то интересно. Зря считала. Наши страны исходят из собственных интересов, а им отвечает еще большее углубление азербайджано-израильских отношений.

То же самое можно сказать про отношения Азербайджана с Беларусью. В Армении могут хоть до посинения скрежетать зубами, видя сообщения о новых поставках современного оружия из РБ и о политической поддержке территориальной целостности Азербайджана со стороны официального Минска. Сути дела это не изменит. Как бы не пытались в РА уверить себя в обратном.

Идем далее и видим, что в последнее время в Армении участились разговоры о «предательстве» со стороны России. Так в РА реагируют на новости о заметном потеплении в азербайджано-российских отношениях, за что, кстати, имеет смысл поблагодарить и посольство Азербайджана в РФ во главе с Поладом Бюль-Бюль оглы, которое проводит колоссальную, порой невидимую глазу обывателя работу. В итоге, мы уже видим сильно изменившуюся тональность речей даже госпожи Марии Захаровой.

А еще, мы все видим, что углубляется военно-техническое сотрудничество между нашими странами. Россия не раз заявляла о своей готовности продавать Азербайджану все лучшее, что есть у ее ВПК. В том числе и потому, что наша страна платит живыми деньгами, а это очень важно для ВПК РФ, особенно в нынешних, сложных для него условиях. В Армении же всей этой очевидной истины понимать не желают.

Там предпочитают возмущаться тем, что РФ продает Азербайджану самое современное оружие, хотя никто не виноват в том, что у РА банально нет на него средств. Ее возможностей хватает только на то, чтобы просить оружие в кредит. И когда ей предлагают не совсем новое, она закатывает истерику, которая, впрочем, в РФ уже многих изрядно утомила. Но в том и состоит «уникальность» ситуации, что армянская сторона множит число стран, на которых она обозлена.

К таковым в РА уже умудрились отнести и Францию. Так, сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции, главный редактор журнала «Nouvelles d’Arménie» Ара Торанян уже коснулся ставшего причиной опасений армянской общины Франции французско-азербайджанского военного сотрудничества. По его словам, продажа оружия Азербайджану действительно ставит под сомнение нейтралитет Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Но и это еще не все. Армянская сторона ополчилась и на США. Дело в том, что в 2018-м и 2019-м фискальных годах общий объем американской помощи Баку в военной и правоохранительной сферах составил свыше 102 миллионов долларов. В 2018 году Баку получил 59,6 миллионов долларов, в этом году планируется выделить почти 43 миллиона.

Об этом сказал в интервью Sputnik Армения политолог Сурен Саркисян. Он же уточнил, что эти деньги идут по линии программы Section 333 Authority to Build Capacity, которая предполагает материальную помощь и различные тренировки по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, улучшения военных инфраструктур прикаспийского побережья Азербайджана и усовершенствовании работы военной разведки.

На этом фоне, грустно констатирует Сурен Саркисян, усилия Армении и имеющиеся результаты выглядят крайне скромными. В сравнении с размером помощи Азербайджану данные по Армении мизерны. В 2018 фискальном году Армения получила 3,2 миллиона долларов, которые были направлены на реализацию программы International Narcotics Control and Law Enforcement. Проект нацелен на борьбу с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью. В 2019 и 2020 гг. Армения получит еще меньше – 2,8 миллиона и 2,1 миллиона долларов соответственно.

Как видим, и тут у Армении вышел «облом». Нет, пока еще не было с армянской стороны требований ввести санкции против США. Но, учитывая специфику мышления армянской стороны, не стоит удивляться, если мы услышим и такое. В любом случае, уже наблюдается прямо-таки комическая картина — Армения обозлена на весь мир. Знаете, что мне все это напоминает? Объявление бароном Мюнхгаузеном войны Англии. Правда, в том случае речь шла все же о киношном персонаже, тогда как Армения, с ее выкрутасами, существует реально.