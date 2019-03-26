Воевать нельзя мириться

И в Баку, и в Ереване еще долго не будут гадать, где поставить запятую

Часть первая

ОБСЕ готовит новую встречу глав государств Армении и Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта. Хотя не совсем верно. Формально главой армянского государства является президент Армен Саркисян. Но так как Армения стала парламентской республикой, реальным лидером государства есть и будет, по крайней мере, в среднесрочной перспективе премьер-министр Никол Пашинян. Так что речь идет о встрече президента Азербайджана и премьер-министра Армении.

Старая песня о главном…

А в Баку политологи разного калибра, в том числе, и такие маститые, как бывший глава секретариата президента Эльдар Намазов, экс-министр иностранных дел Тофик Зульфугаров, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков пытаются объяснить нам, несмышленышам, причины, побуждающие премьер-министра Армении Никола Пашиняна, буквально в преддверии встречи с Ильхамом Алиевым, по возможности задержать возобновление предметных, как сейчас модно говорить, субстантивных переговоров.

При этом, Пашиян ничего нового не придумал. Попытался использовать многократно битую и перебитую карту. Он делает вид, что пытается вернуть за стол переговоров карабахских сепаратистов. Более чем уверен, что ему прекрасно известна бесперспективность всех этих попыток. Но, во-первых, назначенному революцией премьеру необходимо продемонстрировать армянскому обществу, что пытается исправить «ошибки» своих предшественников. И неважно, что сделали или не сделали предшественники. Все что делалось – это плохо. Иначе быть не может. Такова логика революции. И необходимо это четко обозначить.

А потом можно будет сказать, что по вине предшественников произошли необратимые процессы и, к сожалению, исправить эти ошибки уже невозможно. Надо идти вперед с тем багажом, который имеется в наличии.

Зато можно будет выиграть время, необходимое для урегулирования внутренних распрей со своими оппонентами.

Да, и в Азербайджане внутриполитическая общественно-политическая ситуация не располагает к дополнительным внешним раздражителям. Добились полной стабильности и тишины. Но забыли о народной мудрости утверждающей, что в тихом омуте черти водятся…

Во-вторых, предполагаю, что ни в Баку, ни в Ереване на данном историческом отрезке вообще не верят в успех каких-либо переговоров. Скажу больше. Несмотря, на это ни там, ни тут не заинтересованы в обострении ситуации на линии соприкосновения войск. Даже договорились о функционировании прямой линии связи на высшем уровне для оперативного урегулирования возникающих конфликтных ситуаций на линии соприкосновения войск и о подготовке обществ к миру.

Сама постановка вопроса вызывает вопросы. Как лидеры государств могут подготовить общества к миру, если они сами еще не договорились даже о том, какими будут общие контуры этого будущего мира. По крайней мере, они сами так утверждают. А может и знают. Кто их знает?! Почти как у Бомарше: лидеры государств клятвенно обещали друг другу подготовить людей к тому, о чем никому не известно, в том числе, скорее всего, и им самим. Одним словом — политика.

Все это выводы общего характера. А сейчас перейдем к некоторым деталям.

Немного о «независимости» Карабаха

Пашинян предлагает вернуть карабахских сепаратистов или же как их еще и называют армянскую общину Нагорного Карабаха за стол мирных переговоров. На первый взгляд, он опирается почти на железобетонную логику. Армяне Нагорного Карабаха за него не голосовали, то есть, не участвовали в парламентских выборах. А это значит, что он в качестве премьер-министра Армении не располагает мандатом на ведение переговоров от имени карабахских армян. Да, на первый взгляд все логично.

А позиция нашего МИДа по этому вопросу сводится в целом к следующему: после освобождения всех оккупированных территорий вокруг Нагорного Карабаха, не только армянская, но и азербайджанская община НК может, а скорее всего, должна участвовать в определении судьбы этой территории. Тоже логично.

Однако, по большому счету и те, и другие лукавят. Начнем с ответа на вопрос: от кого же требует или должен требовать независимости Нагорный Карабах, естественно с точки зрения права?! Хочу напомнить, что в армянском парламенте предыдущего созыва фракция Партии «Наследия» время от времени предлагала вынести на обсуждение резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха.

Как ни странно, именно с точки зрения права, прежде всего, армянского, тут не все однозначно. В позиции Азербайджана и международного сообщества никаких противоречий нет. По Конституции Азербайджана Нагорный Карабах и все оккупированные прилегающие районы считаются территорией АР. ООН и другие ведущие международные организации, в том числе, Совет Европы, Евросоюз, НАТО также признают территориальную целостность АР с учетом Нагорного Карабаха и прилегающих оккупированных районов.

А вот Армения ну ни как не может определиться. Рассмотрим ситуацию с точки зрения Конституции Армении. Для начала стоит ознакомиться с первой статьей Конституции Армении. Последняя редакция этой статьи принята 06.12.2015: «Статья 1. Конституцию Республики Армения от 5 июля 1995 года с учетом изменений 2005 года изложить в следующей редакции:

“Армянский народ, основываясь на фундаментальных принципах армянской государственности и общенациональных целях, закрепленных в Декларации о независимости Армении, осуществивший священный завет своих свободолюбивых предков о восстановлении суверенного государства, преданный делу укрепления могущества и процветания Родины, во имя обеспечения свободы поколений, общего благосостояния, гражданского согласия, подтверждая свою верность общечеловеческим ценностям, принимает Конституцию Республики Армения» www.president.am/ru/constitution-2015/.

Итак, в чем же заключаются фундаментальные принципы армянской государственности и общенациональные цели, закрепленные в Декларации о независимости Армении касательно Нагорного Карабаха?! Выяснить это проще простого.

Итак, Декларация о Независимости Армении принята 23 августа 1990 года на заседании Верховного Совета Армении. Декларацию подписал тогдашний Председатель Верховного Совета Республики Армения Левон Тер-Петросян, будущий первый президент государства. В преамбуле Декларации говорится, что «…основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха», развивая демократические традиции образованной 28 мая 1918 года независимой Республики Армения,…провозглашает начало процесса утверждения независимой государственности»(http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2602&lang=rus).

Хочу особо отметить, что Декларация о Независимости является неотъемлемой частью основного закона Армении, то есть, Конституции. И еще хочу обратить внимание на дату принятия Декларации – 23 августа 1990 года. Прав Эльдар Намазов, когда заявляет, что в эту Декларацию после ее принятия не были внесены изменения. И как следствие, все его положения до сих пор имеют законную силу. Но, почему-то господин Намазов вспомнил об этой Декларации слишком уж поздно. Хотя ему, да и другим заинтересованным лицам не раз о ней напоминало #. Но вернемся к содержательной части Декларации о Независимости с точки зрения правовых последствий.

Во-первых, с момента принятия данной Декларации независимая Армения конституционно объявила Нагорный Карабах частью РА. Проще говоря, Армения аннексировала часть территории Азербайджана.

Во-вторых, необходимо обратить внимание на дату принятия Декларации о Независимости Армении – август 1990 года. Дело в том, что все прилегающие к Нагорному Карабаху районы были оккупированы после этой даты. Таким образом, если оценить ситуацию через правовую призму Конституции Армении, то с августа 1990 года, никакого «независимо-непризнанного Нагорного Карабаха» не существует. Существует аннексированный Нагорный Карабах в составе Армении.

Я не просто делаю упор на эту дату. После этой даты Армения даже формально не может «свалить» ответственность за оккупацию Ходжалы, Шушы, в том числе, прилегающих к Нагорному Карабаху районов на «независимо-непризнанное руководство НКР». Проще говоря, если следовать правовой логике, притом, исключительно армянской, все эти территории, речь идет как о населенных пунктах внутри Нагорного Карабаха, где проживали азербайджанцы, так и прилегающих к НК районах, оккупированы Арменией.

Эльдар Намазов в своих комментариях # (http://zerkalo.az/nikudyshnyj-baron-myunhgauzen/), хотя и запоздало, но все же был в шаге от «признания» существующих вышеизложенных реалий, то есть, факта аннексии Нагорного Карабаха. Но почему-то не сделал этого шага. Тофик Зульфугаров, Расим Мусабеков вообще обходят этот вопрос. Лично знаю и того, и другого. Поэтому не могу их обвинить в некомпетентности. В интервью # Тофик Зульфугаров заявляет: «Пашинян может говорить, что угодно о том, кого он представляет, а кого нет, но он представляет республику Армению, которая участвует в этом конфликте напрямую. Он хочет создать ситуацию, когда будет представлена не только Армения, но и ее оккупационная администрация. У нас говорят сепаратистский режим, на самом деле оккупационная администрация, которая подчиняется Армении и в финансовом и в военном отношении…

Такая тактика понятна, если раньше армянские лидеры скрывали желание аннексировать все оккупированные территории, оно у них было, теперь Пашинян заявил об этом в открытую» (http://zerkalo.az/posrednichestvo-obse-ne-imeet-mehanizmov-prinuzhdeniya-agressora-k-miru/). Нет никакой оккупационной администрации, если конечно речь идет о Нагорном Карабахе. Существует, по крайней мере, с точки зрения международного права аннексированная Арменией часть территорий Азербайджана (Нагорный Карабах), и оккупированная, (прилегающие к НК районы). Если одно государство захватывает и объявляет часть территории другого государства собственной — это называется аннексией, и никак не иначе. Ведь сегодня никто не говорит об оккупации Крыма Россией. Все признают, что произошел факт аннексии. По аналогии с Украиной Нагорный Карабах – это Крым, а Донбасс и Луганск — это прилегающие к НК оккупированные районы. Как сегодня мы наблюдаем попытку международно-правового оформления факта аннексии Голанских высот.

Расим Мусабеков повел себя более дипломатично и решил не углубляться в подобные дебри: «Переговорный процесс на виду. Армянская сторона делала разные маневры фактически для того, чтобы обнулить все, что делалось до сих пор. Это по существу означало, что переговоры срываются. Но Пашиняна посадили на место и объяснили, что все это неконструктивно и что встречи будут продолжаться со всеми теми наработками, которые были» (http://zerkalo.az/voennaya-alternativa-stimul-dlya-togo-chtoby-dvigat-peregovornyj-protsess-dalshe/). Вот тебе на!!! Оказывается, мы должны расценить чуть ли как большую дипломатическую победу то, что Пашиняну не удалось навязать партнерам новый формат переговоров!!! Но и это не все…

Могу привести и другие факты и аргументы подтверждающие то, что и по факту Нагорный Карабах на данный момент является частью Армении. Это и ежегодные выделения финансовых средств НК как дотационному региону. Это и призыв граждан Армении напрямую в части непосредственно дислоцированные на территории Нагорного Карабаха. И многое другое…

Гротескность ситуации заключается в том, что официальный Ереван в течении почти 30 лет пытается скрыть от всего мира «великую победу». Ведь, с правовой точки зрения, то есть, по Конституции Армении «миацум» произошел аж в августе 1990 года. Армян так поступать, то есть, отрицать реализацию «великой мечты» заставляют обстоятельства. Но мы же поступаем намного более абсурдно, я бы сказал, что даже глупо. Мы можно сказать, что помогаем Армении скрыть от всего мира эту «правду». Почему?!

Что касается того, что армяне Нагорного Карабаха не смогли голосовать на парламентских выборах это уже проблема самого Пашиняна. Это он будучи премьером, лишил их «конституционного права». Иначе получается, что Армения только территорию Нагорного Карабаха считает своей, но не людей проживающих не ней.

Вообще-то нам стоит задаться вопросом: почему Армения время от времени пытается увести переговоры в сторону?! Ведь Пашинян не первый. И предыдущий президент Армении Серж Саргсян также не раз заявлял о необходимости усадить армян Нагорного Карабаха за стол мирных переговоров в качестве полноценного участника этого процесса. На этот вопрос попытаюсь ответить в следующей части данной статьи.

А пока немного о том, в чем лукавим мы. Ну, зачем смешить людей и требовать усадить представителей азербайджанской общины Нагорного Карабаха за стол переговоров. Официальная власть признает их гражданами Азербайджана. Да, не только их, но и армян Нагорного Карабаха, по крайней мере, должна. Но, самое главное, азербайджанцы Нагорного Карабаха в отличие от армян, сами признают себя гражданами Азербайджана. Они не требуют независимости или передачи Нагорного Карабаха Армении. Наоборот. То есть, полное отсутствие конфликта интересов. Да, у них могут быть претензии к правительству Азербайджана по поводу того, что оно в течение почти 30 лет не может обеспечить их конституционные права.