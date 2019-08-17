Военсовет Судана и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде

Переходный Военный совет Судана и оппозиционная коалиция «Силы за свободу и перемены» подписали в субботу в Хартуме окончательное соглашение о переходном периоде в стране.

Официальная церемония подписания прошла в Хартуме в присутствии региональных и международных официальных лиц, среди них были премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, президент Судана Сальва Кир, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр и другие.