Военсовет Судана и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде

Переходный Военный совет Судана и оппозиционная коалиция «Силы за свободу и перемены» подписали в субботу в Хартуме окончательное соглашение о переходном периоде в стране.
Официальная церемония подписания прошла в Хартуме в присутствии региональных и международных официальных лиц, среди них были премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, президент Судана Сальва Кир, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр и другие.
Противоборствующие стороны поставили свои подписи под конституционной декларацией страны, которая заменит основной закон на предстоящий переходный период, а также под окончательным вариантом политического соглашения.
Церемония подписания транслировалась в прямом эфире ряда арабских спутниковых телеканалов.