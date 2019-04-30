Военный советник Зеленского пригрозил внезапным ударом по врагам Украины

Иван Апаршин, экс-сотрудник украинского Минобороны и член команды избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что Киев нанесет неожиданный удар в случае действий противника. Как передает Газета.Ru, об этом он рассказал изданию «Апостроф».

В интервью Апаршин обратился к неназванным противникам Украины и напомнил, что страна намерена вступить в НАТО.

«Если, не дай бог, в вашей глупой голове созреет какой-то план [до вступления страны в НАТО], я найду возможность вам ответить, и я это сделаю нестандартными путями», — заверил Апаршин.

Он подчеркнул, что удар будет нанесен там, где противник «этого не ожидает». Апаршин добавил, что у украинских военных «есть варианты», например — вложить больше денег в силы специальных операций.

| 2019-04-30T09:52:39+00:00 30 апреля 2019, 12:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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