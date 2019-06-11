Военный совет Судана согласился освободить всех политических заключенных

Переходный военный совет Судана согласился освободить всех политических заключенных, заявил во вторник специальный представитель премьер-министра Эфиопии Мустафа Дукн.
Глава правительства Эфиопии Абий Ахмед Али 7 июня прибыл в Хартум с посреднической миссией. Он провел встречи с членами Переходного военного совета и лидерами оппозиционного объединения «Силы за свободу и перемены».
«Обе стороны, военный совет и «Силы за свободу и перемены», договорились о следующем: сохранение договоренностей, которые были достигнуты на переговорах ранее, согласие военного совета на освобождение политических заключенных и согласие «Сил за свободу и перемены» остановить акцию гражданского неповиновения», — заявил представитель эфиопского премьера на пресс-конференции в Хартуме, транслируемой спутниковыми телеканалами.(РИА Новости)
| 2019-06-11T23:42:03+00:00 12 июня 2019, 03:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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