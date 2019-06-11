Военный совет Судана согласился освободить всех политических заключенных

«Обе стороны, военный совет и «Силы за свободу и перемены», договорились о следующем: сохранение договоренностей, которые были достигнуты на переговорах ранее, согласие военного совета на освобождение политических заключенных и согласие «Сил за свободу и перемены» остановить акцию гражданского неповиновения», — заявил представитель эфиопского премьера на пресс-конференции в Хартуме, транслируемой спутниковыми телеканалами.(РИА Новости)