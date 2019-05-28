Военный совет Судана готов продолжать диалог о передаче власти, но с участием всех сторон

Военный совет Судана готов продолжать диалог с оппозицией о передаче власти в стране, но с участием всех сторон без исключения. Об этом заявил во вторник замглавы управляющего совета Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти), передает ТАСС.

«Мы не закрыли двери для переговоров с альянсом «За свободу и перемены», но хотим, чтобы в них участвовали все [стороны]», — цитирует его телеканал Al-Arabiya. Кроме того, по словам Хамидти, армия готова будет сразу передать власть в стране человеку, который вызовет доверие».

Вместе с тем замглавы Военного совета сообщил, что к революции присоединились «коррумпированные исламисты прежнего режима, чтобы таким образом очистить свои досье».

Во вторник в Судане по призыву оппозиции из альянса «За свободу и перемены» началась всеобщая забастовка, к которой присоединились многие работники государственного и частного сектора. Акция неповиновения, рассчитанная на два дня, затронула главным образом столичный регион. Она проводится в знак протеста против отсутствия прогресса на переговорах между военными и оппозиционерами о будущем переходном периоде страны, в ходе которого власть в стране должна быть передана гражданским силам.