Военный покончил с собой в резиденции Берлускони, сообщили СМИ

Итальянский военнослужащий совершил суицид во время дежурства в римской резиденции экс-премьера Сильвио Берлускони Палаццо Грациоли, передают местные СМИ.

О мотивах 25-летнего старшего капрала не сообщается. Известно, что он принимал участие в действующей уже несколько лет операции «Безопасные улицы», в рамках которой военные обеспечивают безопасность мест скопления людей и известных зданий.

Как сообщает газета la Repubblica, мужчина покончил с собой в субботу, зайдя с табельным оружием в один из туалетов резиденции Берлускони.

В начале февраля один итальянский военный покончил с собой в ходе патрулирования одной из центральных станций римского метро.

РИА Новости https://ria.ru/world/20180729/1525555134.html

27 просмотров