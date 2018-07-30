Военный покончил с собой в резиденции Берлускони, сообщили СМИ

Итальянский военнослужащий совершил суицид во время дежурства в римской резиденции экс-премьера Сильвио Берлускони Палаццо Грациоли, передают местные СМИ.

О мотивах 25-летнего старшего капрала не сообщается. Известно, что он принимал участие в действующей уже несколько лет операции «Безопасные улицы», в рамках которой военные обеспечивают безопасность мест скопления людей и известных зданий.

Как сообщает газета la Repubblica, мужчина покончил с собой в субботу, зайдя с табельным оружием в один из туалетов резиденции Берлускони.

РИА Новости https://ria.ru/world/20180729/1525555134.html

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| 2018-07-30T06:41:05+00:00 30 июля 2018, 09:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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