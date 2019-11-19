Военный контингент США в Польше увеличится в десять раз

США приняли решение увеличить своей военный контингент на территории Польши, сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра республики Матеуша Моравецкого.

Во время выступления с речью в польском сейме премьер-министр заявил, что благодаря стараниям президента страны Анджея Дуды и министра национальной безопасности Соединенные Штаты Америки приняли решение о наращивании своего военного присутствия в Польше более чем в десять раз.

Кроме того, были согласованы места дислокации войск и военной техники. Также сообщается, что командование американскими войсками на восточном фланге НАТО будет располагаться в польском городе Познань.

| 2019-11-19T22:11:35+00:00 19 ноября 2019, 23:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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