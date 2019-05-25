Военный комитет НАТО одобрил новую стратегию альянса

Обновленная стратегия НАТО прошла одобрение военного комитета, основного военного органа альянса, и направлена на адаптацию к меняющимся вызовам безопасности, а также на определение путей эффективного сдерживания, передает РИА Новости.

Военная стратегия является также закрытым документом, поручение о внесении в него изменений было сформировано в 2017 году. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что «на этой неделе военные эксперты приняли новую военную стратегию для альянса».

Согласно информации альянса, документ был также утвержден начальниками штабов стран-участниц, он направлен на «адаптацию Североатлантического альянса ко все более сложным вызовам безопасности, с которыми сталкивается НАТО». Военная стратегия направлена на определение параметров «эффективного сдерживания и обороны», процесса принятия решений, будущих планов, обеспечения «согласованности общих усилий». Конкретные направления документа не раскрываются. Предыдущая стратегическая концепция НАТО была одобрена в 2010 году и определяет «основные задачи в области безопасности».