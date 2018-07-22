Военный истребитель США перехватил над гольф-клубом Трампа самолет

Истребителем Военно-воздушных сил США F16 в ночь на воскресенье был перехвачен небольшой самолет, который пролетал близ гольф-клуба, владельцем которого является президент США Дональд Трамп. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Перехват осуществили из-за того, что пилот не имел соответствующего разрешения на пролет через временно закрытую зону над полем президентского гольф-клуба в Бендминстере штата Нью-Джерси, куда Трамп прибыл в пятницу, пишет segodnya.ua.

Самолет-нарушитель был посажен в аэропорту Питтстауна, пилота встретили сотрудники местных правоохранительных органов.

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