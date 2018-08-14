Военный бюджет США запрещает госконтракты с ZTE и Huawei

Подписанная президентом США версия закона о национальной обороне (NDAA), который определяет военный бюджет страны на следующий год, отличается от той, что была одобрена Сенатом. Различия — в части, которая касается санкций в отношении китайских телекоммуникационных компаний, в частности ZTE.

Закон предусматривает запрет на подписание госконтрактов с ZTE и Huawei, а также другими телекоммуникационными компаниями Китая или с компаниями—партнерами китайских ИТ-корпораций.

Китайские власти уже выразили недовольство законом. «Китай неоднократно выражал свою позицию по этому вопросу. Мы призываем США отказаться от менталитета холодной войны»,— говорится в сообщении МИД КНР, передает “Ъ”.

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