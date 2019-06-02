Военный аэродром в Хомсе подвергся ракетному удару Израиля

Израиль нанес ракетные удары по военному аэродрому T4 в сирийской провинции Хомс. Об этом 3 июня сообщило агентство SANA.

По данным военного источника, сирийские ПВО смогли уничтожить две ракеты, нацеленные на аэропорт. Однако удар других привел к смерти одного военнослужащего. Еще несколько военных получили ранения. В результате обстрела были повреждены склад боеприпасов и еще несколько зданий.

Помимо этого на территории объекта прогремели мощные взрывы, причина которых неизвестна. За ними последовал пожар.