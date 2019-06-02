Военный аэродром в Хомсе подвергся ракетному удару Израиля

Израиль нанес ракетные удары по военному аэродрому T4 в сирийской провинции Хомс. Об этом 3 июня сообщило агентство SANA.

По данным военного источника, сирийские ПВО смогли уничтожить две ракеты, нацеленные на аэропорт. Однако удар других привел к смерти одного военнослужащего. Еще несколько военных получили ранения. В результате обстрела были повреждены склад боеприпасов и еще несколько зданий.

Помимо этого на территории объекта прогремели мощные взрывы, причина которых неизвестна. За ними последовал пожар.

| 2019-06-03T01:37:36+00:00 3 июня 2019, 01:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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