Военные Турции столкнулись с армией Асада

Военные Турции столкнулись с армией сирийского президента Башара Асада на северо-востоке Сирии, сообщает SANA.

Агентство уточняет, что стычки произошли в провинции Хасака.

По данным SANA, военные Турции пытались занять сирийские деревни, а армия Асада нанесла ответный удар.

В настоящее время нет данных о погибших. Также нет официального подтверждения этой информации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» в приграничных с республикой территориях 9 октября. Стоит отметить, что США и Турция договорились о прекращении огня 17 октября.(Газета.Ru)

| 2019-10-25T08:18:35+00:00 25 октября 2019, 10:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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