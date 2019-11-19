Военные Турции и РФ принимают меры против провокаций в Сирии

Турция и Россия продолжают проводить совместное патрулирование в Сирии в соответствии с намеченным планом. Об этом сказал журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Агентство Анадолу.

Министр прокомментировал провокацию пособников террористов YPG/PKK, устроенную во время совместного патрулирования российских и турецких военных в районе Айн-эль-Араб на севере Сирии.

Тогда пособники террористов забросали камнями и бутылками с «коктейлем Молотова» российскую военную технику, участвующую в патрулировании.

По его словам, на месте были приняты все необходимые меры. «Все трудности, связанные с принятием дополнительных мер, мы обсуждаем с российской стороной. Все эти вопросы будут урегулированы», — сказал Акар.

Патрулирование в сирийских районах к востоку от реки Евфрат проводится в соответствии с меморандумом о взаимопонимании от 22 октября.

С 1 ноября турецкие и российские военные осуществили восемь этапов совместного патрулирования.