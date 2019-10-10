Военные США переправили в Ирак двоих палачей ИГ из «Битлз», пишут СМИ

Всего американские военные взяли под стражу около 40 человек. Предполагается, что все они — важные фигуры ИГ*. В их числе — пара британцев, часть группы из четверых боевиков, прозванных «Битлз» за английское произношение. Их ранее задержали, чтобы отдать под суд в США. Александа Котей и Эль Шафи Эльшейх обвиняются в причастности к казням американских и других заложников из западных стран, которые снимались на видео.