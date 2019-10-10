Военные США переправили в Ирак двоих палачей ИГ из «Битлз», пишут СМИ

Военные США переправили в Ирак двоих боевиков «Исламского государства» из группы палачей, известных как «Битлз», которые находились в тюрьмах на территории Сирии, где Турция начала военную операцию против курдов, сообщает газета Washington post со ссылкой на источники.
Всего американские военные взяли под стражу около 40 человек. Предполагается, что все они — важные фигуры ИГ*. В их числе — пара британцев, часть группы из четверых боевиков, прозванных «Битлз» за английское произношение. Их ранее задержали, чтобы отдать под суд в США. Александа Котей и Эль Шафи Эльшейх обвиняются в причастности к казням американских и других заложников из западных стран, которые снимались на видео.
Ранее террористов содержали в маленьких тюрьмах на северо-востоке Сирии, которыми управляли сирийские курды. Сейчас курды уводят охранников из этих объектов, чтобы противостоять турецкой армии.
По словам источника газеты, двоих палачей ИГ переместили в Ирак.(РИА Новости)