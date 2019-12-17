Военные России и Сирии начали совместные учения в Средиземном море

Военно-морской флот России (ВМС) и Военно-морские силы Сирии (ВМС) начали совместные учения в Средиземном море. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя учений контр-адмирала Александра Юлдашева.

Отмечается, что в маневрах примут участие российские надводные корабли, самолеты с авиабазы «Хмеймим», ракетные катера, а также тральщики сирийских ВМС.

По словам контр-адмирала, морские суда проведут артиллерийские стрельбы и совместное маневрирование.

«На берегу подразделения охраны и обороны отработают вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, борьбы с незаконными вооруженными формированиями», — сказал Юлдашев.

Он добавил, что еще пройдут учения «по локализации и ликвидации последствий применения оружия по объектам в порту Тартус».

| 2019-12-17T09:38:08+00:00 17 декабря 2019, 10:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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