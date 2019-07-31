Военные корабли России прибыли в Баку

31 июля в Баку прибыли малые артиллерийские корабли «Махачкала» и «Волгодонск» Каспийской флотилии Военно-морского флота (ВМФ) России для участия в конкурсе «Кубок моря», который пройдет в рамках Армейских международных игр-2019 в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Исполняющий обязанности командующего Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана капитан 1-го ранга Заур Гумматов встретился с делегацией, возглавляемой представителем Каспийской флотилии ВМФ России капитаном 1-го ранга Сергеем Екимовым.

Стороны провели обмен мнениями по организации конкурса «Кубок моря», который пройдет в рамках Армейских международных игр-2019.