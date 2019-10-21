Военные инспекторы из Германии проверят воинские части в Белоруссии

Военные инспекторы из Германии посетят две воинские части в Белоруссии, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского министерства обороны.
«В соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе с 21 по 25 октября Беларусь посетит инспекционная группа Германии, которая проведет инспекцию двух воинских частей», — отмечается в сообщении пресс-службы.
По ее данным, целью инспекции является проверка соответствия наличия на проверяемых объектах контроля ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству.
В инспекции, кроме шести немецких инспекторов, примут участие и по одному инспектору от Венгрии, Дании и Польши, добавили в пресс-службе.
| 2019-10-21T15:08:51+00:00 21 октября 2019, 17:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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