Военные и полиция заявили о поддержке президента Перу

Военные и полиция на фоне политического кризиса, разразившегося в Перу, выразили поддержку действующему президенту страны Мартину Вискарре, сообщает администрация главы государства.
«Глава объединённого командования Военно-морских сил, командующие армией, воздушными силами, национальной полицией Перу подтвердили свою полную поддержку конституционному порядку и президенту Мартину Вискарре как главнокомандующему Вооруженных сил и национальной полиции Перу», — сообщается в Twitter администрации.
В понедельник Вискарра объявил о роспуске конгресса республики после того, как депутаты бойкотировали его реформу конституционного суда и проголосовали за нового члена коллегии судей.
Распущенный парламент объявил Вискарру временно недееспособным и привел к присяге вместо него вице-президента Мерседес Араос.
Парламентские выборы в Перу назначены на 26 января 2020 года.
| 2019-10-01T09:54:56+00:00 1 октября 2019, 12:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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