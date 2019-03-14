Военные атташе аккредитованные в Азербайджане побывали в воинской части

Согласно годовому плану, утвержденному министром обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковником Закиром Гасановым, военные атташе, аккредитованные в нашей стране, посетили воинскую часть Военно-воздушных сил (ВВС).

Как сообщает пресс-служба министерства обороны, сначала 22 военным атташе, представляющим различные страны, был представлен общий брифинг о воинской части и истории ее создания.

В ходе посещения военные атташе были проинформированы об образцах основной военной техники, имеющейся на вооружении воинской части, после чего они были им практически продемонстрированы.

В завершение воинская часть организовала для иностранных гостей празднование по случаю Новруз байрамы.