Военнослужащие Турции и России начали совместное патрулирование в Сирии

Министерство национальной обороны Турции подтвердило, что российские и турецкие военные начали патрулирование в Сирии.

Военная полиция ВС РФ 1 ноября впервые отправилась в совместное с турецкими военнослужащими патрулирование в районе северной границы Сирии. В составе колонны — пять машин российских военных и четыре турецких.

«Первое российско-турецкое совместное патрулирование с наземными и воздушными подразделениями в настоящее время ведется к востоку от Дарбасии в северо-восточной Сирии в соответствии с договоренностями турецкого и российского президентов в Сочи 22 октября», — говорится в сообщении министерства в Twitter.