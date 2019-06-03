Военнослужащие суданской армии приступили к разгону забастовщиков в Хартуме

Военнослужащие суданской армии вошли в понедельник утром в лагерь протестующих в центре Хартума и приступили к разгону забастовщиков. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera. По его данным, военные применяют слезоточивый газ, слышны выстрелы. Как передает телеканал, поступают сообщения о пострадавших.

Агентство Reuters со ссылкой на суданских медиков сообщает как минимум об одном погибшем и множестве раненых.

В четверг представители управляющего в Судане Военного совета заявили, что армия намерена принять меры против лагеря протестующих в центре Хартума. По словам военных, ситуация, сложившаяся на площади, где проводится сидячая забастовка, стала представлять «угрозу стране и революции». Как сообщили представители совета, ранее там был атакован и захвачен автомобиль сил быстрого реагирования.

Площадь перед штаб-квартирой главного командования армии Судана, где уже больше месяца продолжается сидячая забастовка, участники которой добиваются от военных передачи власти в стране гражданским силам, в последние дни неоднократно становилась местом нападений, столкновений и перестрелок.