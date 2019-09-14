Военнослужащие Азербайджанской армии участвуют в учениях “Saber Junction — 19”

Военнослужащие Азербайджанской Армии участвуют в многонациональных бригадных тактических учениях “Saber Junction — 19”, которые проводятся в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс Федеративной Республики Германия, сообщает официальный сайт оборонного ведомства.

На военных учениях уточняются задачи по действиям, которые предстоит выполнить и проводится инструктаж личного состава учений.

В учениях задействовано до 2000 военнослужащих армий стран-членов и партнеров НАТО, включая военнослужащих Азербайджанской Армии.