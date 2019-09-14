Военнослужащие Азербайджанской армии участвуют в учениях “Saber Junction — 19”

Военнослужащие Азербайджанской Армии участвуют в многонациональных бригадных тактических учениях “Saber Junction — 19”, которые проводятся в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс Федеративной Республики Германия, сообщает официальный сайт оборонного ведомства.

На военных учениях уточняются задачи по действиям, которые предстоит выполнить и проводится инструктаж личного состава учений.

В учениях задействовано до 2000 военнослужащих армий стран-членов и партнеров НАТО, включая военнослужащих Азербайджанской Армии.

| 2019-09-14T12:46:17+00:00 14 сентября 2019, 13:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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