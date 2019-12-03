Военное сотрудничество с Баку ведется с учетом баланса сил в регионе

Военно-техническое сотрудничество является одной из важных сфер стратегического партнерства Москвы и Баку.

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым в Баку, комментируя вопрос о претензиях Армении к странам ОДКБ из-за продажи оружия Азербайджану.

«Я могу только подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество – одна из важных сфер стратегического партнерства между Москвой и Баку. Мы развиваем военно-техническое сотрудничество в полном соответствии с международным законодательством. С полным балансом в регионе и важностью сохранения стабильности», — заявил С.Лавров.

Лавров не исключил возможности заключения новой сделки: «Есть определенные задумки», — сказал он.