Военная полиция России выдвинулась по маршруту патрулирования в Сирии

Российская военная полиция отправилась из пункта пропуска Айлишар на северной границе Сирии по маршруту предстоящего совместного с турецкой стороной патрулирования, передает РИА Новости.

В составе патруля три бронеавтомобиля «Тигр» и один БТР. Протяженность маршрута — 160 километров. Он пройдет вдоль сирийско-турецкой границы и не будет отдаляться от нее дальше чем на 10 километров.