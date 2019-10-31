Военная полиция России выдвинулась по маршруту патрулирования в Сирии

Российская военная полиция отправилась из пункта пропуска Айлишар на северной границе Сирии по маршруту предстоящего совместного с турецкой стороной патрулирования, передает РИА Новости.
В составе патруля три бронеавтомобиля «Тигр» и один БТР. Протяженность маршрута — 160 километров. Он пройдет вдоль сирийско-турецкой границы и не будет отдаляться от нее дальше чем на 10 километров.
«Маршрут сложный, потому что акцент сделан на то, чтобы военная колонна с таким количеством техники не входила в город Кобани. Поэтому город объезжается по проселочным дорогам», — сообщил журналистам офицер военной полиции Иван Жуков.