Военная полиция России выдвинулась по маршруту патрулирования в Сирии

Российская военная полиция отправилась из пункта пропуска Айлишар на северной границе Сирии по маршруту предстоящего совместного с турецкой стороной патрулирования, передает РИА Новости.
В составе патруля три бронеавтомобиля «Тигр» и один БТР. Протяженность маршрута — 160 километров. Он пройдет вдоль сирийско-турецкой границы и не будет отдаляться от нее дальше чем на 10 километров.
«Маршрут сложный, потому что акцент сделан на то, чтобы военная колонна с таким количеством техники не входила в город Кобани. Поэтому город объезжается по проселочным дорогам», — сообщил журналистам офицер военной полиции Иван Жуков.
| 2019-10-31T13:00:17+00:00 31 октября 2019, 12:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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