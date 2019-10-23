Военная полиция России выдвинулась к сирийско-турецкой границе

Колонна российской военной полиции пересекла реку Евфрат и выдвинулась в сторону границы Сирии и Турции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на в среду Минобороны России.

Присутствие российской стороны на северо-востоке Сирии было обговорено президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября.

Как отмечается, российская военная полиция будет помогать следить за безопасностью населения и поддерживать правопорядок, патрулировать назначенные районы, а также «окажет содействие» выводу курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от границы.