Военная полиция России выдвинулась к сирийско-турецкой границе

Колонна российской военной полиции пересекла реку Евфрат и выдвинулась в сторону границы Сирии и Турции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на в среду Минобороны России.

Присутствие российской стороны на северо-востоке Сирии было обговорено президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября.

Как отмечается, российская военная полиция будет помогать следить за безопасностью населения и поддерживать правопорядок, патрулировать назначенные районы, а также «окажет содействие» выводу курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от границы.

| 2019-10-23T15:34:44+00:00 23 октября 2019, 18:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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