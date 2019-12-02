Воду с Марса могло высосать необычное погодное явление

Причиной исчезновения воды Марса могли стать высокие и плотные «башни» из пыли. Об этом пишут авторы статьи в JGR Planets.

Это необычное погодное явление могло «высосать» молекулы жидкой воды с поверхности планеты и поднять их на высоту до 80 километров, где те распались и были унесены в космос.

Эти «башни», как правило, появляются во время масштабных пылевых бурь, которые происходят на Марсе примерно каждые десять лет. В последний раз это произошло в 2018 году, что парализовало работу марсохода Opportunity,

Исследователи предполагают, что именно таким образом с поверхности Марса могла исчезнуть вода, которая ранее находилась в марсианских реках и озерах. (gazeta.ru)