Водные и газовые проблемы России с Украиной

С каждым днем становится все яснее, что втягиваясь в авантюру по аннексии Крыма и агрессию на Донбассе, в Москве не просчитали все последствия.

Как-то не продумали в полном объеме связи Крыма и Украины. Например, в снабжении полуострова водой. На 85% потребности жителей, промышленности и сельского хозяйства удовлетворялись по Северо-Крымскому каналу из Днепра.

Видимо считали, что так называемая Новороссия протянется от Донбасса через Херсонскую и Николаевскую области до Одессы и Каховская плотина попадет в руки пророссийского образования. Тем самым проблема решится сама собой. Однако агрессия захлебнулась, а воду в 2015 году перестали поставлять. В результате на полуострове снова возник дефицит воды.

Крымская власть пыталась решить проблему за счет частичной переброски стока горных рек и выкачиванием подземных вод. Были построены три новых водозабора и пробурили дополнительные скважины. Несмотря на бодрые заявления и аплодисменты, проблема не только не решена, а еще больше обострилась.

Механизм пополнения подземных вод в Крыму досконально не изучен. Есть предположение, что в прошлом они подпитывались днепровской водой из канала. В любом случае экологи бьют тревогу, так как в северной части полуострова наблюдается засаливание почв, и оно быстро распространяется к югу. Как отмечают специалисты, нещадная эксплуатация подземных вод — мина замедленного действия с непредсказуемыми последствиями.

Воды не хватает для промышленности, и это приводит к техногенным катастрофам. Такая весной случилась в Армянске, где из-за недостатка воды из-под контроля вышли титановые хвостохранилища и в атмосферу было выброшено большое количество вредных веществ. Пришлось даже эвакуировать детей и беременных женщин. Да и сейчас экологическая ситуация в этом городе не в полной мере вошла в норму.

В северной и восточной части Крыма вода в городах и поселках подается по графику, а части через сутки. Причем время подачи постоянно сокращается.

Увеличивающаяся нехватка воды заставляет крымские и российские власти искать хоть какой-то выход. От планов качать воду через Керченский пролив с Кубани пришлось отказаться. Там и так с водой не густо, да и прокладка водовода и затраты на его эксплуатацию оказываются просто заоблачными и неподъемными для российского бюджета.

Та или иначе, но без Украины никак не обойтись. Понимая, что Киев не склонен вести переговоры по воде в России перешли к ультиматумам. Заместитель председателя Совета министров, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов назвал воду Днепра «нашей», так как река берет свое начало в России. «Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ».

Надо сказать, что предела буйной фантазии российских и крымских чиновников не просматривается. Они даже не понимают всей серьезности подобных предложений для международных отношений. Далеко ходить не надо. Река Иртыш начинается в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, далее протекает по территории Казахстана и только потом в пределах России. По логике Мурадова Китай вполне может объявить Иртыш своим. Если не сейчас, то в будущем.

Интересно, что на предложение откликнулись в Беларуси. Так белорусский аналитик Игорь Тышкевич на своей странице в Facebook отметил, что в России вспомнили про истоки Днепра и напомнили, что они находятся в Смоленской области. «Как-никак, Смоленск — белорусский город, и это признавали даже большевики». Тышкевич напомнил, что именно Смоленск, подконтрольный на тот момент большевикам, был первой столицей советской Беларуси. Следовательно, он должен быть возвращен. «Господа хорошие в Кремле. Прекрасно, что вы заговорили об «исконных» землях. Нам чужого не надо — отдаете Смоленск с окрестностями, а потом мы спокойно уже сами порешаем с Украиной, куда и как должны течь воды Днепра, берущего начало на исконно белорусских землях и текущих далее по исконно украинским». Сейчас это кажется анекдотичным, но ситуация иногда изменяется столь разительно, что не поддается даже буйному воображению.

На демарш Мурадова по поводу принадлежности днепровской воды ответил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич. По его мнению, претензии России по поводу возобновления поставок воды по Северо-Крымскому каналу не имеют правовой основы. «Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение (канал), который находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право… В целом, именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами».

Проблема воды в Крыму накладывается на предстоящие в сентябре переговоры по транзиту российского газа через территорию Украины в Европу.

«Газпром» не сможет построить и запустить газопровод «Северный поток 2» до конца текущего года и возникает угроза срыва поставок. Это грозит целым рядом потерь от финансовых до репутационных. Любая неустойчивость в поставках интенсифицирует процесс перехода Европы на альтернативные источники газоснабжения. В первую очередь сжиженным газом и из восточной части Средиземного моря. Одновременно наносится удар по планам Германии стать самым крупным газовым хабом Европы. Кроме того, изменяются ее планы перехода на газовую генерацию электроэнергии и вывода угольных и атомных электростанций.

В Москве хотят подписать с Киевом пролонгацию действующего контракта на один-два года. Это украинский «Нафтогаз» не устраивает. Там предлагают договор на 10 лет с определенными объемами транзита. При этом откровенный газовый шантаж Кремля Киев не пугает.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью изданию «Экономическая правда» сказал, что при срыве переговоров по транзиту газа от «Газпрома» потребуют компенсацию $14 млрд. В этом случае требования Украины будут рассмотрены в рамках арбитражного процесса.

Представляется, что надолго прекратить поставки газа в Европу через Украину «Газпром» не сможет. Да и европейцы подготовились к этому, заполнив свои газовые хранилища под завязку. Примерно таким же образом поступает Украина. В свои газовые хранилища она закачала газа на 20% больше, чем в прошлом году на данную дату и процесс продолжается.

Также «Нафтогаз» хочет пересмотреть в сторону увеличения плату за транзит российского газа. По украинскому примеру и Польша потребовала от «Газпрома» пересмотра транзитного соглашения. Как сообщает Bloomberg, представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский назвал цену, по которой «Газмпром» осуществляет транспортировку газа через территорию страны по газопроводу «Ямал-Европа», «практически равной нулю». По его словам, «Газпром» должен платить за транзит российского газа по рыночным ценам.

Пересмотр стоимости транзита неизбежно повысит цену российского газа на европейском рынке и сделает его менее конкурентным с норвежским и сжиженным, в частности, американским. К тому же прокачка газа по подводным трубопроводам стоит больше, чем по суше. Об этом неоднократно говорили эксперты, но в Москве предпочитают жертвовать финансовыми критериями в угоду политическим.

Есть вариант, он публично не озвучивается, но вполне возможный. Москва может предложить Украине более приемлемые условия поставок газа в обмен на возобновление работы Северо-Крымского канала. В данный момент навряд ли Киев на это согласится, так как это косвенное признание принадлежности полуострова России.

Газовые и особенно водные проблемы затягиваются для России в тугой узел. Не исключено, что выход в Кремле будут искать в усилении военного давления на Киев. На Донбассе будут продолжать стрелять.