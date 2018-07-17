Водительские права стали дороже

Согласно вступившему с 17 июля в силу изменению к закону «О государственной пошлине», в Азербайджане увеличены госпошлины на выдачу и замену водительского удостоверения.

В соответствии с изменением, в статье 18.65.5.1 закона (выдача или замена водительского удостоверения) госпошлина в 18 манатов заменена суммой в 25 манатов.

Госпошлина для выдачи свидетельства о регистрации (статья 18.65.7) выросла с 17 до 25 манатов.

Изменения, внесенные в закон в связи с пошлинами вступили в силу с сегодняшнего дня.

А начиная с первого января 2019 года в Азербайджане начнется выдача водительских прав нового образца.

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