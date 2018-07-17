Водительские права стали дороже

Согласно вступившему с 17 июля в силу изменению к закону «О государственной пошлине», в Азербайджане увеличены госпошлины на выдачу и замену водительского удостоверения.

В соответствии с изменением, в статье 18.65.5.1 закона (выдача или замена водительского удостоверения) госпошлина в 18 манатов заменена суммой в 25 манатов.

Госпошлина для выдачи свидетельства о регистрации (статья 18.65.7) выросла с 17 до 25 манатов.

Изменения, внесенные в закон в связи с пошлинами вступили в силу с сегодняшнего дня.

А начиная с первого января 2019 года в Азербайджане начнется выдача водительских прав нового образца.

48 просмотров
| 2018-07-17T16:28:00+00:00 17 июля 2018, 18:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss