Водительские права стали дороже

Согласно вступившему с 17 июля в силу изменению к закону «О государственной пошлине», в Азербайджане увеличены госпошлины на выдачу и замену водительского удостоверения.
В соответствии с изменением, в статье 18.65.5.1 закона (выдача или замена водительского удостоверения) госпошлина в 18 манатов заменена суммой в 25 манатов.
Госпошлина для выдачи свидетельства о регистрации (статья 18.65.7) выросла с 17 до 25 манатов.
Изменения, внесенные в закон в связи с пошлинами вступили в силу с сегодняшнего дня.
А начиная с первого января 2019 года в Азербайджане начнется выдача водительских прав нового образца.48 просмотров