Водитель подвергшегося обстрелу экскаватора в Газахе скончался

Продолжаются вражеские провокации против боевых пограничных позиций отдельной пограничной дивизии “Гaзax” пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), находящихся на линии соприкосновения на азербайджано-армянской границе.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ГПС, сегодня около 16:55 в направлении села Гушчу Айрым Газахского района вражескому обстрелу подвергся экскаватор, занимающийся прокладкой путей снабжения. В результате водитель экскаватора гражданское лицо Абышов Сафарали Алекпер оглу получил огнестрельное ранение.

По оказании на месте медицинской помощи, раненный был эвакуирован, но несмотря на принятые меры спасти его жизнь не удалось.

Вражеские огневые точки были подавлены ответным огнем.