Во второй раз в 2019 году ФРС США снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США во второй раз в 2019 году снизила базовую процентную ставку. В среду, 18 сентября, на заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке, определяющего политику ФРС, ключевая ставка была понижена на 25 базисных пунктов до целевого диапазона от 1,75 до 2,0 процента. Против данного решения высказались три из десяти голосующих членов комитета, сообщает Русская Служба DW.

Комментируя решение, эмиссионный банк США указал на намерение сгладить «неопределенность» в отношении возможного начала нового кризиса на финансовых рынках. «Хотя расходы домохозяйств росли высокими темпами, сократились долгосрочные капиталовложения бизнеса и экспорт», — отмечается в заявлении.