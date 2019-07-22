Во время вооруженного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана пострадали пять человек

Конфликт с применением оружия произошел в понедельник на границе Кыргызстана и Таджикистана. Данные Государственной пограничной службы Кыргызстана и таджикской администрации разнятся, пишет ТАСС.



«Конфликт произошел между гражданами Кыргызстана и Таджикистана, по предварительным данным, пострадали пять человек», — говорится в сообщении киргизских пограничников.



«Причиной конфликта послужила установка флагштока жителями села Ворух (Таджикистан) на въезде в данный населенный пункт. Жители села Аксай (Кыргызстан) выступили против установки флагштока, в связи с чем произошла словесная перепалка между жителями двух сел, в результате которой одна из сторон применила оружие», — отмечает ГПС. По ее данным, стрельба велась гражданскими лицами из охотничьего оружия.

«По предварительным сведениям, пять человек получили ранения, в настоящее время автотрасса Исфара (Таджикистан) — Ворух (таджикский анклав) закрыта», — отмечает ГПС. На место ЧП уже прибыли представители погранслужб обоих государств. «Они проводят совместные мероприятия по предотвращению инцидента и недопущению его эскалации. На месте также работают представители правоохранительных органов и местных органов власти сторон», — подчеркивается в сообщении.