Во время визита Трампа в Лондон местная полиция потратила 3,5 миллиона фунтов

Полиция Лондона потратила около 3,5 миллионов фунтов на обеспечение безопасности во время визита американского президента Дональда Трампа в Великобританию в июне, сообщает газета Guardian со ссылкой на данные, полученные на основании закона о доступе информации.

Согласно данным, полученным изданием на основании закона о доступе информации (Freedom of Information Act), всего полиция потратила 3,4 миллионов фунтов. Во время трехдневного визита американского лидера в Лондон в обеспечении безопасности участвовали 6,3 тысячи полицейских. При этом около 3,4 тысячи из них были задействованы 4 июня, когда в городе проходила самая большая акция протеста из всех, которые проводились во время визита Трампа.

РИА Новости

| 2019-08-01T16:10:33+00:00 1 августа 2019, 19:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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