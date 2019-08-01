Во время визита Трампа в Лондон местная полиция потратила 3,5 миллиона фунтов

Полиция Лондона потратила около 3,5 миллионов фунтов на обеспечение безопасности во время визита американского президента Дональда Трампа в Великобританию в июне, сообщает газета Guardian со ссылкой на данные, полученные на основании закона о доступе информации.

Согласно данным, полученным изданием на основании закона о доступе информации (Freedom of Information Act), всего полиция потратила 3,4 миллионов фунтов. Во время трехдневного визита американского лидера в Лондон в обеспечении безопасности участвовали 6,3 тысячи полицейских. При этом около 3,4 тысячи из них были задействованы 4 июня, когда в городе проходила самая большая акция протеста из всех, которые проводились во время визита Трампа.

РИА Новости