Во время сортировки мусора была найдена редкая книга

На Балаханском заводе по сортировке твердых бытовых отходов среди мусора была найдена редкая книга, изданная в XIX веке.

Об этом сообщили Report в министерстве экономики Азербайджана.

Книга, изданная в 1892 году в Стамбуле на арабском языке, представляет собой комментарий поэта, философа и ученого Абдуррахмана ал-Джами на сочинение «Ал-Кафийа фи-н-нахв» египетского филолога XIII века Ибн аль-Хаджиба.

Книга в настоящее время хранится в уголке «Необычные находки» на заводе.

Интересные предметы, найденные в процессе сортировки мусора и размещаемые в уголке «Необычные находки», демонстрируются участникам инфотуров, организованных в «ООО «Чистый город».

| 2019-10-17T15:23:37+00:00 17 октября 2019, 17:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss