Во время сегодняшнего пожара в Баку медпомощь получили 13 человек

В связи с пожаром, начавшимся сегодня утром на рынке стройматериалов «EuroHome» в Бинагадинском районе Баку, на место происшествия были привлечены 8 бригад скорой помощи, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Минздрав.

«По информации министерства, по состоянию на 16:05, медицинская помощь была оказана на месте восьмерым пострадавшим, четыре человека с диагнозом «отравление» были доставлены в отделение токсикологии Клинического медцентра, один человек с порезом руки был доставлен в Институт травматологии и ортопедии. В настоящее время на месте находятся две бригады скорой помощи».

Отметим, что сегодня утром на рынке стройматериалов «EuroHome» в Бинагадинском районе Баку произошел сильный пожар. Для тушения пожара были привлечены бригады сотрудников, три вертолета и самолет МЧС.

| 2019-12-10T16:42:04+00:00 10 декабря 2019, 21:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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