Во время ремонта «Адмирала Кузнецова» затонул плавучий док

Во время ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», полностью затонул плавучий док ПД-50. В результате инцидента, который произошел на 82-м судоремонтном заводе в Рослякове, пострадали четыре человека, сообщает Голос Америки сос ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что док начал тонуть во время выхода из него «Адмирала Кузнецова». На палубу авианесущего крейсера также упал башенный кран. ПД-50 был самым единственным в своем классе, который мог принимать суда ВМФ России вроде ракетного крейсера «Петр Великий» и авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

ПД-50 был построен в 1980 году в Швеции по заказу военно-морского флота СССР. Ширина дока составляет 67 метров, длина – 330 метров, грузоподъемность — 80 тыс. тонн, он предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок.

Схожий инцидент произошел в сентябре этого года в Приморском крае. На судоремонтном заводе в Славянке перевернулись два крана и частично ушёл под воду плавучий док. В момент обрушения в доке находились два судна.