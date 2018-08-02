Во время протестов в Никарагуа погибли 265 человек

По данным Комиссии по установлению правды и примирению в парламенте Никарагуа, во время протестов против президента страны Даниэля Ортеги с середины апреля погибли 265 человек, в том числе 13 несовершеннолетних. Эти цифры значительно выше официальных данных о погибших, представленных правительством Никарагуа несколько дней назад. 30 июля Ортега заявил, что в результате протестов в стране погибли 195 человек.

Большинство членов Комиссии по установлению правды и примирению являются сторонниками президента. Между тем правозащитники считают, что число погибших в Никарагуа выросло до 450. Кроме того, более двух тысяч человек получили ранения, еще сотни задержаны или пропали без вести.

Между тем вице-президент страны Росарио Мурильо, являющаяся супругой Ортеги, 1 августа заявила, что власти страны желают «справедливости и возмещения ущерба» семьям погибших. Не прекращающиеся несколько месяцев массовые протесты она назвала «попыткой переворота и терактом». Нельзя оставить без наказания «террористов, подстрекателей, подельников, преступников и уголовников», заявила Мурильо в интервью местным СМИ.

В апреле в стране начались массовые протесты против реформы социального обеспечения, которая предусматривает рост отчислений работников в фонды социального страхования и уменьшение пособий. Позднее социальные протесты переросли в акции с требованиями отставки Ортеги и Мурильо. Оппозиция из Гражданского альянса за право и демократию обвиняет президента и вице-президента в коррупции, произволе и кумовстве.

Никарагуа — одно из беднейших государств западного полушария — в настоящее время переживает финансовый кризис. 72-летний Даниэль Ортега был президентом страны с 1984 по 1990 годы, затем переизбирался в 2006, 2011 и 2016 годах.

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