Во время переговоров Путина и Лукашенко выключился свет

Свет неожиданно выключился во время переговоров президентов Беларуси Александра Лукашенко и России Владимира Путина
Свет неожиданно выключился во время переговоров президентов Беларуси Александра Лукашенко и России Владимира Путина после вступительного слова двух лидеров, сообщает РИА «Новости».
«Закончилось (электричество — ред.)», — пошутил российский президент.
«Это все Дима Песков (пресс-секретарь российского лидера — ред.), я знаю», — в шутку ответил А.Лукашенко.
Делегации посмеялись и продолжили переговоры.