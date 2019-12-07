Во время переговоров Путина и Лукашенко выключился свет

Свет неожиданно выключился во время переговоров президентов Беларуси Александра Лукашенко и России Владимира Путина

Свет неожиданно выключился во время переговоров президентов Беларуси Александра Лукашенко и России Владимира Путина после вступительного слова двух лидеров, сообщает РИА «Новости».

«Закончилось (электричество — ред.)», — пошутил российский президент.

«Это все Дима Песков (пресс-секретарь российского лидера — ред.), я знаю», — в шутку ответил А.Лукашенко.

Делегации посмеялись и продолжили переговоры.