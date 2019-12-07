Во время переговоров Путина и Лукашенко выключился свет

Свет неожиданно выключился во время переговоров президентов Беларуси Александра Лукашенко и России Владимира Путина

Свет неожиданно выключился во время переговоров президентов Беларуси Александра Лукашенко и России Владимира Путина после вступительного слова двух лидеров, сообщает РИА «Новости».

«Закончилось (электричество — ред.)», — пошутил российский президент.

«Это все Дима Песков (пресс-секретарь российского лидера — ред.), я знаю», — в шутку ответил А.Лукашенко.

Делегации посмеялись и продолжили переговоры.

| 2019-12-07T21:42:47+00:00 7 декабря 2019, 22:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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