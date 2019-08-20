Во время переговоров президенты Франции и России затронули Карабахскую проблему

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили во время визита российского лидера в Париж нагорно-карабахское урегулирование.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Переговоры президентов России и Франции в форте Брегансон были насыщенными,… а среди основных тем были перспективы саммита в «нормандском формате», ситуация в Сирии, региональные конфликты — Балканы, Нагорный Карабах, а также климат и освоение Арктики»,- заявил он журналистам.

| 2019-08-20T18:05:17+00:00 20 августа 2019, 18:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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