Во время квалификации FIA Formula-2 в Баку произошла авария

Во время квалификационного тура автогонок в классе FIA Formula-2 в рамках Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан произошла авария, сообщает в пятницу Trend.

В болиде пилота итальянской команды «Prema Racing» Шона Гелаэля произошло задымление, перешедшее в пожар. Огонь был сразу потушен, и он продолжил заезд. При повторном запуске пилотом болида, он задел и сбил с ног двух пожарников.

Гонки Формулы 1, которые в четвертый раз проходят в столице Азербайджана, продолжатся до 28 апреля.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы 1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека — 13 метров, самый узкий — вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты — 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».