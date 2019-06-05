Во время конкурса по смене места работы учителей будут учитываться социальные факторы

Министерство образования Азербайджана обнародовало социальные факторы, которые будут учитываться во время конкурса по смене места работы учителей.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство образования, во время конкурса будет учитываться ряд социальных факторов: в частности, будет принято во внимание является ли один из супругов военнослужащим, относится ли участвующий в конкурсе учитель к членам семьи шехидов. К подобным факторам также будет относиться смена места работы учителя на применяющее стимулирующие мероприятия учреждение, которое расположено на месте фактического проживания или регистрации участника конкурса.

Для того, чтобы перечисленные социальные факторы были приняты во внимание, кандидаты в процессе электронной регистрации должны включить некоторые документы в свое заявление.

В случае, если один из супругов является военнослужащим, кандидат должен ввести в систему копию свидетельства о заключении брака, копию документа, подтверждающего, что супруг или супруга являются военнослужащими. Если кандидат является членом семьи шехидов, то он должен добавить в систему документ или копию удостоверения, подтверждающего, что он являет членом этой семьи. В случае, если кандидат сменил место работы на учреждение, расположенное по фактическому месту жительства или регистрации, где применяются стимулирующие мероприятия, то необходимо ввести в систему копию документа, подтверждающего место его проживания или регистрации по этому месту, после выполнения всех условий добавить в систему копию всех документов, подтверждающих социальные факторы.

Отметим, что в Азербайджане начался конкурс для желающих сменить место работы учителей, работающих в настоящее время по срочному договору в общеобразовательных учреждениях. Электронный прием документов завершается 10 июня в 23:59.

При распределении вакансий за основу будут браться баллы, набранные в ходе конкурса по приему или по итогам диагностической оценки.