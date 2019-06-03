Во время бакинского финала Лиги Европы Озил оскорбил Эмери

Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил оскорбительно высказался в адрес главного тренера команды Унаи Эмери после своей замены в финальном матче Лиги Европы с «Челси» (1:4). Об этом сообщает championat.com со ссылкой на  Hurriyet.

По данным источника, заменённый на 77-й минуте футболист, уходя с поля, сказал Эмери: «Ты не тренер».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов рассмотреть варианты с продажей Озила в летнее трансферное окно. Но проблемой может стать тот факт, что не каждый клуб готов в полной мере удовлетворить запросы Озила по зарплате, которая в данный момент составляет € 20,3 млн в год.

В завершившемся сезоне 30-летний Озил принял участие в 24 матчах чемпионата Англии, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

| 2019-06-04T00:08:21+00:00 4 июня 2019, 05:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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