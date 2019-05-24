Во время археологических раскопок в Газахе обнаружены останки древних людей

В Газахском районе во время археологических исследований обнаружены останки древних людей, убитых из лука.

Как сообщает западный центр Report, археологические раскопки проведены на отрезке новой магистрали Гянджа-Газах-Грузия, проходящей по территории села Газахбейли Газахского района.

Здесь были найдены многочисленные образцы культуры и археологических материалов, относящиеся к эпохе позднего бронзового – раннего железного века. Кроме того, во время проведенных на территории археологических раскопок были обнаружены 5 древних могил периода конца 2 тысячелетия – начала 1 тысячелетия до н.э. В могилах находились останки людей, убитых из лука. Некоторые из них так и были захоронены, пронзенные стрелами. На территории также были обнаружены каменные орудия труда, глиняная посуда, бусы из различных материалов, железные треугольные наконечники стрел, кинжалы, наконечники копий.