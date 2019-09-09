Во Владивостоке три тысячи человек остались без света из-за непогоды

Энергетики восстанавливают электроснабжение во Владивостоке, где из-за непогоды без света остаются около 2,8 тысячи человек, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.
Дождь и ветер с порывами до 33 метров в секунду в регионе привели к отключениям в сетях 35-110 кВ и массовым аварийным отключениям в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО «ДЭК» – АО «ДРСК»; ТСО – АО «Оборонэнерго») в воскресенье, отмечает ведомство.
«9 сентября по состоянию на 06.00 отключено: ВЛ 6-10 кВ – 11 (в том числе 4 в зоне ответственности АО «Оборонэнерго»); ТП 6-10 кВ – 71 (74) (в том числе 5 в зоне ответственности АО «Оборонэнерго»). Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей во Владивостоке — около 2 800 человек», — говорится в сообщении.
| 2019-09-09T09:44:50+00:00 9 сентября 2019, 11:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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