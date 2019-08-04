Во Вьетнаме во время наводнения погибли пять человек, 14 пропали без вести

Ранее со ссылкой на СМИ сообщалось, что шторм «Вифа» (Wipha) обрушился на побережье провинции Куангнинь на северо-востоке Вьетнама и близлежащего портового города Хайфон в пятницу вечером, но уже в субботу утром ослаб до тропической депрессии. Буря вызвала сильные ливни, которые затопили улицы и привели к наводнениям, оползням и камнепадам в нескольких провинциях на севере и в центральной части Вьетнама. Утром в субботу внезапное наводнение привело к гибели жителя провинции Тханьхоа.