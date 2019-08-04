Во Вьетнаме во время наводнения погибли пять человек, 14 пропали без вести

Обрушившийся на Вьетнам шторм «Вифа» вызвал наводнения и оползни, в результате чего пять человек погибли, и 14 пропали без вести, сообщает онлайн-издание VnExpress.
Ранее со ссылкой на СМИ сообщалось, что шторм «Вифа» (Wipha) обрушился на побережье провинции Куангнинь на северо-востоке Вьетнама и близлежащего портового города Хайфон в пятницу вечером, но уже в субботу утром ослаб до тропической депрессии. Буря вызвала сильные ливни, которые затопили улицы и привели к наводнениям, оползням и камнепадам в нескольких провинциях на севере и в центральной части Вьетнама. Утром в субботу внезапное наводнение привело к гибели жителя провинции Тханьхоа.
Издание уточняет, что наиболее пострадавшим от стихии районом стала центральная провинция Тханьхоа, в которой погибли три человека и еще 13 числятся пропавшими без вести по состоянию на вечер воскресенья. В северных провинциях Баккан и Дьенбьен погибли по одному человеку, причем в последней еще один числится пропавшим без вести, передает ria.ru.